El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de nubes cargadas de actividad eléctrica y lluvia que traerá seis días consecutivos de tormentas de variada intensidad, lluvias abundantes con acumulados de hasta 28 milímetros y vientos inestables. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un temporal que afecta a la provincia de Misiones, donde las tormentas se mantienen activas desde hace varios días. Para este miércoles se prevén tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones hacia la noche. De acuerdo con el pronóstico, las malas condiciones del tiempo se extenderán hasta la mañana del lunes 27 de abril, con episodios intermitentes de tormentas. Los fenómenos de mayor intensidad se registrarían el jueves, jornada en la que se esperan tormentas fuertes y lluvias abundantes, con acumulados que podrían alcanzar los 28 milímetros. Durante el fin de semana, las temperaturas máximas se mantendrán estables, en torno a los 24 °C. El temporal no se limitará a Misiones, sino que también impactará en otras provincias del noreste argentino. El fenómeno se extenderá a Corrientes, Chaco y Formosa, donde también se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: