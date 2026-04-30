El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por el ingreso de un frente de tormentas que traerá lluvias intensas con acumulados de hasta 25 milímetros y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El organismo meteorológico advirtió por el avance de un temporal que afectará a la provincia de Corrientes. El fenómeno comenzará durante la noche de este jueves con lluvias aisladas, que rápidamente evolucionarán a tormentas de mayor intensidad, con acumulados que podrían superar los 25 milímetros. Según el pronóstico, el mal tiempo se extenderá hasta la noche del sábado. Para ese día se esperan las condiciones más intensas durante la mañana, con tormentas fuertes y ráfagas de viento del sur que alcanzarán los 50 km/h. El temporal no impactará únicamente en Corrientes, sino que también se extenderá a provincias vecinas como Chaco y Misiones, donde se prevén lluvias significativas y tormentas de características similares. Según el mapa del Servicio Meteorológico, las localidades más comprometidas son: El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: