El conflicto de los prácticos escala y frena un buque destinado a Vaca Muerta
La Prefectura comenzó a intimar a los prácticos en sus domicilios ante la negativa a tomar nuevas operaciones. Los capitanes de ultramar rechazaron reemplazarlos por razones de seguridad y el conflicto ya afecta maniobras vinculadas a Vaca Muerta.
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