El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias intensas de hasta 25 milímetros acumulados y vientos intensos. El organismo meteorológico advirtió por el avance de un temporal que afectará a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. El fenómeno comenzará durante la madrugada del viernes con tormentas aisladas, que se intensificarán con el correr de las horas y alcanzarán su mayor intensidad en la madrugada del sábado, cuando se esperan acumulados de lluvia de hasta 25 milímetros. Según el pronóstico, el mal tiempo se extenderá hasta la noche del sábado 2 de mayo, aunque luego persistirán lluvias aisladas. Durante el fin de semana, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 28 °C. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: