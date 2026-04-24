Tras una semana con clima agradable, el Servicio Meteorológico informó que llegarán fuertes tormentas para los siguientes días. Se espera un fuerte diluvio con hasta 20 milímetros acumulados. El SMN emitió una alerta por la llegada de un diluvio a la provincia de Misiones durante el fin de semana. Las lluvias llegarán durante el sábado y se espera que se extiendan hasta el domingo. La tormenta hará descender las temperaturas hasta los 12° para el inicio de la siguiente semana con cielo soleado. El SMN informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la madrugada del domingo 26. Los vientos escalarán hasta los 69 kilómetros por hora con una temperatura de 13°. Se espera que durante la tarde y noche se calme el temporal para dejar un cielo parcialmente nublado. Las localidades afectadas serán: El organismo meteorológico publicó el pronóstico extendido del clima. El fin de semana comenzará con temperaturas de 15° el sábado con cielo parcialmente nublado. Durante el domingo las lluvias se harán presentes durante la mañana para dejar una tarde ventosa. Las tormentas dejarán una temperatura mínima de 7° para el inicio de la próxima semana. La máxima estará en 17° con cielo soleado.