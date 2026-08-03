En el último año, el debate educativo quedó atrapado en un bucle: o caemos en un entusiasmo ingenuo que ve en la Inteligencia Artificial (IA) una solución mágica para el aula, o nos atrincheramos en un rechazo defensivo que intenta prohibir lo inevitable. Ambas posturas cometen el mismo error: mirar la herramienta tecnológica e ignorar el problema de fondo, que es de gestión e infraestructura institucional.

Las escuelas y universidades no necesitan más “talleres de introducción a la IA”. Necesitan, de manera urgente, revisar cómo gestionan su tecnología, cómo protegen la información de las familias y qué tan preparadas están ante una falla de seguridad.

¿Por qué? Porque a medida que la tecnología se vuelve más compleja, la dirección de una escuela necesita criterio propio para tomar decisiones sin quedar presa de lo que venda el mercado.

La ilusión de la innovación sin gestión de datos

Cada vez que un alumno o docente usa una plataforma de IA en el colegio, se generan datos. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Dónde se guardan estos datos? ¿Bajo qué normas se procesan? ¿Se están respetando las leyes vigentes?

La privacidad de datos en el ámbito educativo es la base de la confianza con las familias. ¿Alguien enviaría a sus hijos a una institución donde su información académica, biométrica o conductual se pusiera en riesgo diariamente? Entender la diferencia entre usar herramientas abiertas de internet o entornos cerrados y seguros es una obligación institucional. Sin control sobre los datos, la institución expone tanto su reputación como a sus propias familias.

De la intuición a la evidencia

Durante años, la “innovación escolar” se midió por cuántas computadoras se compraron, cuántas licencias se asignaron, cuántos usuarios se registraron. En la era de la IA, seguir midiendo la mejora educativa por lo que se compra es un error costoso.

El desafío de la IA: la necesidad de una nueva gestión educativa. (Fuente: Archivo) Freepik

El concepto clave en este momento es el de “evidencia”. Necesitamos evaluar de forma rigurosa si el uso de estas herramientas mejora realmente los aprendizajes o si solo genera costos (económicos, ambientales, etc). Si un colegio no puede medir el impacto real de la tecnología con datos concretos, está tomando decisiones a ciegas con el presupuesto institucional. La medición es la única ventaja competitiva y pedagógica real.

Ciberseguridad: una responsabilidad directiva

La ciberseguridad ya no es un asunto que se resuelve llamando al técnico en informática cuando algo falla. Al integrar IA y plataformas conectadas, los sistemas del colegio quedan expuestos como nunca antes: estafas, accesos no autorizados, filtraciones de información sensible y manipulaciones de datos que abren la puerta a graves responsabilidades legales e institucionales.

Esto exige que la seguridad digital sea parte central del proyecto educativo. Gestionar una escuela hoy implica saber qué riesgos se asumen cuando se habilita una nueva aplicación, quién tiene acceso a las bases de datos y cómo reaccionar ante una contingencia.

Liderar el rediseño institucional

Las instituciones que lideren el futuro no serán las que acumulen más software, sino las que logren implementar la IA con un propósito pedagógico claro, protegiendo a su comunidad. Hablamos de organizaciones capaces de innovar mientras resguardan la información de su comunidad como su activo más importante.

Es hora de discutir lo complejo: el diagnóstico institucional, resguardo de datos, prevención de riesgos y medición de resultados reales en el aula. Esa es la agenda de gestión que exige el presente.