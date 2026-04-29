El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y nieve en la previa del fin de semana, aunque se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima en todo el país. El temporal impactará principalmente en distintas provincias del sur y de la cordillera, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. El organismo climático emitió una alerta amarilla que indica un sistema de mal tiempo que afecta a la región cordillerana de la Patagonia Norte. El pronóstico marca lluvias persistentes y nevadas en las zonas de mayor altitud. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan acumulados de precipitación de entre 15 y 30 mm. En sectores de montaña, estos valores pueden ser superiores, lo que complica la transitabilidad en rutas y pasos fronterizos. Este fenómeno se ve agravado por una alerta por vientos fuertes, con ráfagas del sector oeste que podrían alcanzar o superar los 90 km/h en Neuquén y Río Negro. Esta combinación de factores climáticos genera condiciones de baja visibilidad y riesgos en la conducción. Por eso, las autoridades locales recomiendan circular con extrema precaución y verificar el estado de los caminos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas más fuertes y la región bajo alerta comprenden principalmente a la cordillera y zonas aledañas: El pronóstico extendido para la región cordillerana indica una tendencia hacia condiciones más frías y ventosas: El SMN confirmó el clima: