El Servicio Meteorológico Nacional anunció cómo estará el clima durante el próximo fin de semana largo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas familias aprovechan el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, es decir, el fin de semana largo de tres días, para hacer alguna escapada, realizar alguna actividad fuera de la rutina o pasear por Capital. En este marco, el SMN dio buenas noticias para los que tienen pensado salir de sus hogares. El SMN confirmó el clima: Esto quiere decir que, si bien todo el fin de semana estarán presentes las nubes, CABA tendrá un clima agradable, sobre todo, el viernes 1 de mayo, que es una fecha no laborable. El sábado mantendrá un clima estable, sin embargo, hacia el final del fin de semana largo comenzará el clima frío con una mínima de 8°C. El Día del Trabajador se conmemora el 1 de mayo al recordarse la lucha histórica de los trabajadores por condiciones laborales más justas. Se originó en 1886, cuando miles de obreros en Estados Unidos iniciaron una huelga para reclamar la jornada laboral de ocho horas, frente a las extensas jornadas que podían superar las doce horas diarias. En la ciudad de Chicago, estas protestas derivaron en fuertes represalias y en un episodio conocido como la Revuelta de Haymarket, donde varios trabajadores fueron ejecutados, convirtiéndose en símbolos de la lucha . Por este motivo, el 1 de mayo se transformó en una fecha emblemática para honrar a los trabajadores y recordar la importancia de los derechos laborales conquistados, como el descanso, el salario digno y la seguridad en el trabajo. A lo largo del tiempo, este día pasó a ser una jornada de reflexión y reivindicación en muchos países del mundo, donde se destaca el valor del trabajo humano y la necesidad de seguir defendiendo condiciones laborales justas y equitativas.