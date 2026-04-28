Tras una semana marcada por la ola de frío polar, las ráfagas de viento y las bajas temperaturas, ingresará una fuerte tormenta que golpeará diversas provincias. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias se mantendrán por dos días seguidos y la caída de agua será abundante con hasta 20 milímetros. El SMN informó que el temporal golpeará a las provincias ubicadas al norte del territorio argentino. Misiones, Chaco y Formosa serán golpeadas con precipitaciones durante el fin de semana. Las lluvias comenzarán durante el viernes y continuarán hasta la tarde de sábado con vientos de hasta 44 kilómetros por hora. Las localidades bajo alerta son: El clima en Buenos Aires se mantuvo fresco por la mañana con sol otoñal durante las tardes. El pronóstico indica que las condiciones meteorológicas se mantendrán por varios días. Durante el mediodía del miércoles se esperan algunas lluvias en la Costa Atlántica. El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico extendido para CABA. Se esperan días con mínimas de 10° por la mañana y máximas de 23° por la tarde con cielo despejado. Durante el domingo la mínima estará en 9° en las primeras horas con cielo despejado para dar paso a una tarde soleada.