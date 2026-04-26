El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un fuerte temporal de viento y lluvias que afectará a nueve provincias del centro del país. El fenómeno incluye ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, además de precipitaciones de variada intensidad. El organismo meteorológico emitió una alerta naranja para este domingo por vientos fuertes sobre la costa sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires. Según el pronóstico, durante la tarde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, con picos cercanos a los 100 km/h. El SMN advirtió que el temporal se inició en la Patagonia y fue avanzando progresivamente hacia el norte, hasta alcanzar el sur bonaerense. El evento estará acompañado por un oleaje muy intenso, con alto poder erosivo sobre la costa atlántica, asociado a las ráfagas más intensas. En paralelo, rige una alerta amarilla para el resto de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, el este de Cuyo, el sur de Córdoba, el sur del Litoral y el nordeste patagónico. En estas zonas se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que rondarán los 80 km/h. A esta situación se suma la crecida del mar y lluvias, con acumulados de hasta 30 milímetros sobre el centro-sudeste bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires: