El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) entró en la etapa decisiva de su implementación. Después de una serie de reuniones entre funcionarios, reguladores y representantes del mercado financiero, el Gobierno terminó de delinear buena parte del funcionamiento del nuevo sistema, aunque todavía quedan pendientes definiciones tributarias, operativas y regulatorias.

La principal novedad es el calendario. Los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que administrarán los recursos podrán comenzar a recibir aportes desde noviembre. El lanzamiento dependerá de la publicación de las normas complementarias que preparan la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las áreas laborales del Poder Ejecutivo.

Este artículo desarrolla todo lo que hay saber sobre el FAL y su irrupción en el escenario financiero, a partir del trabajo realizado por la redacción de El Cronista y con el aporte de Google Pinpoint , una herramienta clave para el manejo de un gran caudal de contenido, diseñada especialmente para el periodismo de investigación.

El esquema fue incorporado con la reforma laboral como una herramienta para facilitar el cumplimiento de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones de trabajo. No elimina el derecho indemnizatorio ni sustituye automáticamente el régimen vigente: crea un vehículo de ahorro previo al que las empresas podrán recurrir cuando deban afrontar esos pagos.

Cómo funcionará el nuevo fondo laboral

Cada empleador deberá conformar una cuenta vinculada a sus trabajadores y realizar contribuciones periódicas. La documentación analizada menciona una alícuota mensual de hasta el 1% de las remuneraciones brutas para las grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas compañías, aunque la aplicación concreta quedará sujeta a la reglamentación.

Los recursos serán inembargables y tendrán afectación exclusiva al pago de indemnizaciones. Al momento de una desvinculación, el empleador podrá utilizar el saldo acumulado, pero seguirá siendo responsable por cualquier diferencia entre el monto disponible y la obligación laboral que corresponda.

La administración estará a cargo de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión o fiduciarios financieros habilitados por la CNV. El trabajador no elegirá dónde se depositan los recursos ni administrará directamente la cuenta. La decisión recaerá sobre la empresa, que podrá seleccionar entre los vehículos registrados para operar bajo el nuevo régimen.

El Gobierno busca que el sistema reduzca la incertidumbre financiera asociada a los despidos, especialmente para las empresas que deben enfrentar pagos significativos de manera imprevista. Para los empleadores, el principal beneficio sería la previsibilidad; para los trabajadores, la existencia de recursos previamente acumulados para respaldar el cobro.

Sin embargo, el fondo no libera a las compañías de su obligación principal. Si el rendimiento de las inversiones resulta insuficiente, si los aportes acumulados no alcanzan o si la cuenta todavía tiene pocos meses de antigüedad, la empresa deberá completar la indemnización con fondos propios.

En qué activos podrán invertirse los recursos

Uno de los puntos centrales de la reglamentación será la política de inversión. El decreto del Poder Ejecutivo prevé que los fondos sólo puedan destinarse a activos emitidos o vinculados con el mercado local. El menú incluiría títulos públicos nacionales y provinciales, obligaciones negociables, acciones, cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, fondos comunes de inversión y otros instrumentos autorizados por la CNV.

Quedarían excluidos los Certificados de Depósito Argentinos, conocidos como Cedear, y los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. La restricción busca mantener los recursos dentro del sistema financiero argentino y canalizar parte del ahorro hacia el financiamiento del sector público y privado.

El criterio todavía genera debate entre los administradores. Una parte del mercado reclama un universo amplio de activos para diversificar las carteras, reducir riesgos y sostener la liquidez. Otros participantes advierten que, por la naturaleza laboral de los recursos, la regulación podría imponer límites más exigentes que los aplicados a fondos tradicionales.

La liquidez será uno de los principales desafíos. A diferencia de una indemnización individual, cuyo pago puede extenderse durante años, los administradores deberán estar preparados para atender rescates en distintos momentos y para múltiples empresas. En los primeros meses, cuando las cuentas todavía tengan poco capital acumulado, las carteras probablemente se concentren en instrumentos de corto plazo y alta disponibilidad.

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Bancos y Alycs compiten por un mercado nuevo

La creación del FAL ya puso en marcha una carrera comercial en la City. Bancos, agentes de liquidación y compensación y administradoras de fondos comenzaron a diseñar productos para captar las cuentas de las empresas.

Las entidades bancarias cuentan con la ventaja de una relación previa con sus clientes corporativos. Algunas evalúan ofrecer el fondo como parte de una propuesta integral que combine cuentas sueldo, servicios transaccionales, financiamiento y gestión de inversiones.

Las sociedades de bolsa, en cambio, apuestan a una administración especializada y a una mayor flexibilidad para construir carteras. Su estrategia apunta especialmente a compañías medianas y grandes con tesorerías profesionalizadas y necesidades específicas de liquidez.

La competencia también estará condicionada por los costos. La CNV deberá determinar qué comisiones podrán cobrar las administradoras, cómo se informarán los rendimientos y bajo qué condiciones una empresa podrá trasladar su cuenta de un fondo a otro.

En encuentros recientes, representantes del Gobierno y del regulador recibieron consultas de bancos, Alycs, cámaras empresariales y administradores. Los participantes plantearon dudas sobre la operatoria, el tratamiento fiscal de los aportes, la constitución de las cuentas y la forma en que deberán ejecutarse los pagos. Algunas fuentes del mercado señalaron que las reuniones sirvieron más para recopilar interrogantes que para comunicar respuestas definitivas.

El impacto sobre el mercado de capitales

La magnitud potencial del FAL despertó expectativas por su capacidad para ampliar el ahorro administrado. Las estimaciones citadas en los informes varían según la base salarial, el universo de empresas alcanzadas y el porcentaje de aporte, pero coinciden en que el sistema podría movilizar varios miles de millones de dólares por año si logra una adopción extendida.

Ese flujo podría convertirse en una nueva fuente de demanda para bonos, obligaciones negociables y proyectos de largo plazo. También podría dar mayor profundidad a los fondos comunes de inversión y aumentar la participación de inversores institucionales en el financiamiento productivo.

El efecto sobre la deuda pública es uno de los aspectos que más atención genera. Al habilitar la compra de títulos del Tesoro, el FAL podría sumar demanda en las licitaciones de pesos y reducir la dependencia de otros compradores institucionales. Ese escenario provoca cuestionamientos entre quienes temen que los recursos destinados a indemnizaciones terminen concentrados en instrumentos soberanos.

La reglamentación deberá encontrar un equilibrio entre tres objetivos: preservar el capital laboral, garantizar liquidez para afrontar pagos y ofrecer un rendimiento que evite que los fondos pierdan valor frente a la inflación.

Las definiciones que todavía faltan

El régimen aún enfrenta obstáculos antes de su puesta en marcha. Uno de ellos es el tratamiento tributario de los aportes y de los rendimientos. También debe definirse la documentación que acreditará los pagos, el mecanismo para informar a cada trabajador y la forma en que se resolverán eventuales conflictos entre empresas, administradoras y beneficiarios.

Persisten, además, dudas jurídicas sobre la responsabilidad de los gestores y sobre el alcance de las decisiones de inversión. Especialistas señalan que una mala administración no debería afectar el derecho del trabajador, pero podría abrir reclamos contra la empresa o contra la entidad que manejó los recursos.

La CNV tendrá un papel central. Deberá aprobar los fondos, fijar los requisitos patrimoniales, establecer límites de inversión, supervisar la valuación de las carteras y definir el régimen informativo. ARCA, en paralelo, deberá instrumentar el registro y el control de las contribuciones.

El debut previsto para noviembre marcará apenas el comienzo. La profundidad que alcance el FAL dependerá de la adhesión empresarial, de la confianza en las administradoras y de la calidad de la reglamentación. Para el mercado financiero representa una oportunidad de crecimiento; para las empresas, una herramienta de previsión; y para el Gobierno, una prueba sobre la capacidad de convertir la reforma laboral en un sistema operativo sin trasladar nuevos riesgos a los trabajadores.