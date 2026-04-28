Transcurridos los fines de semana largos de marzo y abril, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional. En los primeros días de mayo, estos trabajadores tendrán cuatro jornadas consecutivas de descanso. En un mes que no tendrá más asuetos nacionales, estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño. En este caso, no se trata de un asueto a nivel nacional, sino de un feriado local para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. Pese a que el asueto no cae el lunes 4 de mayo, como el 3 y el 5 habrá descansos, también será feriado en estas localidades que empalmarán el descanso con el fin de semana largo del Día del Trabajador y tendrán 4 días sin actividad: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: