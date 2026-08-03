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México enfrentará este 3 de agosto una jornada de contrastes meteorológicos, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas extremas superiores a los 45 °C en algunas regiones.
De acuerdo con las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los acumulados más importantes se concentrarán en estados del norte y occidente del país, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversas entidades del norte y sureste.
Además, se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en varios litorales, configurando un escenario de alerta meteorológica para millones de habitantes. A su vez, el pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante más de dos días.
Tormentas intensas, granizo y riesgo de inundaciones en estas regiones
Las condiciones más severas se presentarán en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, donde se prevén lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las lluvias podrían provocar:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos.
- Inundaciones urbanas.
- Encharcamientos severos.
- Deslizamientos en zonas montañosas.
- Reducción de la visibilidad en carreteras.
Regiones con mayor impacto por lluvias
- Chihuahua (sur y suroeste): 75 a 150 mm.
- Sinaloa (norte y centro): 75 a 150 mm.
- Durango (oeste): 75 a 150 mm.
- Nayarit (sur): 75 a 150 mm.
- Sonora (norte y sureste): 50 a 75 mm.
- Jalisco (este y oeste): 50 a 75 mm.
- Aguascalientes (sur): 50 a 75 mm.
- San Luis Potosí (oeste): 50 a 75 mm.
Viento y oleaje
También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en:
- Baja California.
- Sonora.
- Chihuahua.
- Coahuila.
- Nuevo León.
- Tamaulipas.
Asimismo, se espera oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.
Estados con mayor riesgo y zonas donde las lluvias serán menos importantes
Nivel alto de incidencia
- Chihuahua.
- Sinaloa.
- Durango.
- Nayarit.
- Sonora.
- Jalisco.
- Aguascalientes.
- San Luis Potosí.
- Nivel moderado de incidencia
- Zacatecas.
- Guanajuato.
- Colima.
- Michoacán.
- Querétaro.
- Estado de México.
- Guerrero.
- Ciudad de México.
- Veracruz.
- Oaxaca.
- Chiapas.
- Península de Yucatán.
Zonas sin afectación significativa
Las precipitaciones más limitadas se esperan en:
- Coahuila.
- Tlaxcala.
- Morelos.
- Tabasco.
En estas entidades predominarán lluvias aisladas o fenómenos poco significativos, aunque bajo ambientes cálidos a calurosos durante la tarde.
Temperaturas extremas: más de 45 °C en algunas regiones
Además de las lluvias, el calor seguirá siendo protagonista. Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en Baja California y Sonora, donde los termómetros podrían superar los 45 °C.
Persistirá además la onda de calor en:
- Nuevo León (centro y este).
- Tamaulipas (oeste).
- Oaxaca (este y sur).
- Chiapas (centro y oeste).