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México enfrentará este 3 de agosto una jornada de contrastes meteorológicos, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas extremas superiores a los 45 °C en algunas regiones.

De acuerdo con las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los acumulados más importantes se concentrarán en estados del norte y occidente del país, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversas entidades del norte y sureste.

Además, se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en varios litorales, configurando un escenario de alerta meteorológica para millones de habitantes. A su vez, el pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante más de dos días.

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Tormentas intensas, granizo y riesgo de inundaciones en estas regiones

Las condiciones más severas se presentarán en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, donde se prevén lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias podrían provocar:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos.
  • Inundaciones urbanas.
  • Encharcamientos severos.
  • Deslizamientos en zonas montañosas.
  • Reducción de la visibilidad en carreteras.
Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.
Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.Fuente: ShutterstockShutterstock

Regiones con mayor impacto por lluvias

  • Chihuahua (sur y suroeste): 75 a 150 mm.
  • Sinaloa (norte y centro): 75 a 150 mm.
  • Durango (oeste): 75 a 150 mm.
  • Nayarit (sur): 75 a 150 mm.
  • Sonora (norte y sureste): 50 a 75 mm.
  • Jalisco (este y oeste): 50 a 75 mm.
  • Aguascalientes (sur): 50 a 75 mm.
  • San Luis Potosí (oeste): 50 a 75 mm.

Viento y oleaje

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en:

  • Baja California.
  • Sonora.
  • Chihuahua.
  • Coahuila.
  • Nuevo León.
  • Tamaulipas.

Asimismo, se espera oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.

Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. (Fuente: Shutterstock)
Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. (Fuente: Shutterstock)

Estados con mayor riesgo y zonas donde las lluvias serán menos importantes

Nivel alto de incidencia

  • Chihuahua.
  • Sinaloa.
  • Durango.
  • Nayarit.
  • Sonora.
  • Jalisco.
  • Aguascalientes.
  • San Luis Potosí.
  • Nivel moderado de incidencia
  • Zacatecas.
  • Guanajuato.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Querétaro.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Ciudad de México.
  • Veracruz.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.
  • Península de Yucatán.

Zonas sin afectación significativa

Las precipitaciones más limitadas se esperan en:

  • Coahuila.
  • Tlaxcala.
  • Morelos.
  • Tabasco.

En estas entidades predominarán lluvias aisladas o fenómenos poco significativos, aunque bajo ambientes cálidos a calurosos durante la tarde.

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Temperaturas extremas: más de 45 °C en algunas regiones

Además de las lluvias, el calor seguirá siendo protagonista. Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en Baja California y Sonora, donde los termómetros podrían superar los 45 °C.

Persistirá además la onda de calor en:

  • Nuevo León (centro y este).
  • Tamaulipas (oeste).
  • Oaxaca (este y sur).
  • Chiapas (centro y oeste).