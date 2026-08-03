Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes, caída de granizo por 48 horas y vientos de hasta 70 km/h: las zonas afectadas

México enfrentará este 3 de agosto una jornada de contrastes meteorológicos, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y temperaturas extremas superiores a los 45 °C en algunas regiones.

De acuerdo con las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los acumulados más importantes se concentrarán en estados del norte y occidente del país, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversas entidades del norte y sureste.

Además, se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado en varios litorales, configurando un escenario de alerta meteorológica para millones de habitantes. A su vez, el pronóstico indica que el temporal se mantendrá durante más de dos días .

Tormentas intensas, granizo y riesgo de inundaciones en estas regiones

Las condiciones más severas se presentarán en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, donde se prevén lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias podrían provocar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones urbanas.

Encharcamientos severos.

Deslizamientos en zonas montañosas.

Reducción de la visibilidad en carreteras.

Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Regiones con mayor impacto por lluvias

Chihuahua (sur y suroeste): 75 a 150 mm.

Sinaloa (norte y centro): 75 a 150 mm.

Durango (oeste): 75 a 150 mm.

Nayarit (sur): 75 a 150 mm.

Sonora (norte y sureste): 50 a 75 mm.

Jalisco (este y oeste): 50 a 75 mm.

Aguascalientes (sur): 50 a 75 mm.

San Luis Potosí (oeste): 50 a 75 mm.

Viento y oleaje

También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en:

Baja California.

Sonora.

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Asimismo, se espera oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas.

Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. (Fuente: Shutterstock)

Estados con mayor riesgo y zonas donde las lluvias serán menos importantes

Nivel alto de incidencia

Chihuahua.

Sinaloa.

Durango.

Nayarit.

Sonora.

Jalisco.

Aguascalientes.

San Luis Potosí.

Nivel moderado de incidencia

Zacatecas.

Guanajuato.

Colima.

Michoacán.

Querétaro.

Estado de México.

Guerrero.

Ciudad de México.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Península de Yucatán.

Zonas sin afectación significativa

Las precipitaciones más limitadas se esperan en:

Coahuila.

Tlaxcala.

Morelos.

Tabasco.

En estas entidades predominarán lluvias aisladas o fenómenos poco significativos, aunque bajo ambientes cálidos a calurosos durante la tarde.

Temperaturas extremas: más de 45 °C en algunas regiones

Además de las lluvias, el calor seguirá siendo protagonista. Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en Baja California y Sonora, donde los termómetros podrían superar los 45 °C.

Persistirá además la onda de calor en: