La primera semana de agosto da comienzo con varias alertas climáticas en México, ante el avance y combinación de una serie de fenómenos que desencadenarán fuertes tormentas eléctricas, lluvias intensas y vientos con ráfagas de hasta 70 km/h .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para los primeros días del mes y reveló cuáles son los estados que se llevarán la peor parte.

Alerta del SMN: la primera semana de agosto arranca con fuertes tormentas

A partir del lunes 3 de agosto, el monzón mexicano, ocasionará lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y Durango , lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, puntuales fuertes en Zacatecas y chubascos en Baja California Sur.

En esta línea, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el paso de la onda tropical núm. 23 sobre el occidente del país, además de divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de territorio nacional .

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige en México hasta el viernes 7 de agosto. (Foto: SMN) Hernández Comi Boris Isauro

Se prevé que la nueva onda tropical (núm 24), se desplace sobre la Península de Yucatán , y genere lluvias y chubascos en dicha península.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el noreste y la divergencia en altura, generarán lluvias puntuales fuertes en la región, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León (oeste y norte) y Tamaulipas (norte) .

Uno por uno: cuáles son los estados con el peor pronóstico de lluvias durante las próximas 48 horas

El SMN alerta por las fuertes lluvias que se registrarán a lo largo y ancho de la República Mexicana durante los primeros días de agosto.

En este sentido, los estados que se llevarán la peor parte en las próximas 48 horas, según los pronósticos de lluvias intensas, son los siguientes:

Lunes 3 de agosto

Chihuahua (sur y suroeste).

Sinaloa (norte y centro).

Durango (oeste).

Nayarit (sur).

Martes 4 de agosto

Sonora (norte).

Chihuahua (sur y suroeste).

Oaxaca (este).

Chiapas (sur).