El esperado encuentro entre Inglaterra y Argentina está programado para mañana a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Atlanta, un choque que revive una de las rivalidades más apasionantes en la historia del fútbol mundial.

Ambos equipos llegan a este partido tras superar con éxito los cuartos de final, donde los ingleses vencieron a Noruega, un equipo que sorprendió al eliminar a Brasil en la fase anterior. Por su parte, la Albiceleste se impuso a Suiza en un encuentro muy disputado que terminó 3-2, obligando a Argentina a afrontar su segunda prórroga del torneo.

El equipo inglés en la competición

Inglaterra está muy motivada, ya que esta es su cuarta vez en semifinales de un Mundial. Con la mirada puesta en obtener su segundo título, luego de haberlo logrado como anfitriones en 1966, los Tres Leones han demostrado su fortaleza al permanecer invictos hasta este momento. En la fase de grupos y eliminatorias, el equipo dirigido por Thomas Tuchel ha acumulado cuatro victorias y un empate, destacándose en sus triunfos ante equipos como Croacia y México.

La victoria contra Noruega les ha permitido encadenar cuatro triunfos en fila, una hazaña que no lograban desde que levantaron la copa hace 60 años.

El presente de Argentina

Argentina vive un momento destacado, ya que alcanzó sus sextas semifinales y busca repetir el éxito de Qatar 2022, donde se coronó campeón al vencer a Francia. La selección, entera bajo el mando de Lionel Scaloni, se ha mantenido en racha al ganar todos sus partidos hasta ahora, destacándose por su capacidad de anotar múltiples goles en cada encuentro. Su último triunfo fue ante Egipto, también en un partido ajustado de 3-2.

Rivalidad histórica

Este partido no solo es un duelo más, sino un capítulo más en una rivalidad que ha visto 15 enfrentamientos anteriormente entre estas naciones, incluyendo cinco duelos en Copas del Mundo.

El árbitro para este emocionante encuentro será Ismail Elfath, encargado de dirimir las acciones en el campo.

Resultados previos de Inglaterra y Argentina en el Mundial

Inglaterra:

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Argentina:

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Horarios según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas