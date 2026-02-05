El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por la llegada de fuertes tormentas que afectarán a distintas regiones del país este viernes 6 de febrero. El SMN advirtió que se trata de fenómenos que pueden presentarse de forma repentina y con fuerte intensidad. Las provincias que están bajo la alerta meteorológica son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén tormentas que podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 75 kilómetros por hora. Las condiciones más severas podrían registrarse de manera localizada, pero con potencial para generar anegamientos temporarios, caída de árboles y complicaciones en el tránsito, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones del caso. El SMN advirtió que las zonas que están en peligro extremo por la llegada de tormentas para el viernes 6 de febrero son: