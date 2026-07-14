Ni plazo fijo en dólares ni ONs: la alternativa para invertir que gana terreno entre expertos
Con pagos mensuales en dólares y un rendimiento superior al de otras alternativas conservadoras, el AO27 volvió a ubicarse entre los bonos favoritos de los analistas. Por qué gana atractivo, cuáles son sus riesgos y qué mirar antes de sumarlo a una cartera.
Con pagos mensuales en dólares y un rendimiento superior al de otras alternativas conservadoras, el AO27 volvió a ubicarse entre los bonos favoritos de los analistas. Por qué gana atractivo, cuáles son sus riesgos y qué mirar antes de sumarlo a una cartera.