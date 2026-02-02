El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de una fuerte tormenta que traerá un diluvio histórico al país. Serán dos días en donde las lluvias acumularán un total de 51 milímetros y estarán acompañadas de fuerte actividad eléctrica con ráfagas de viento de hasta 46 kilómetros por hora.

Llega una tormenta por 48 horas: qué provincias afectará

El organismo del clima emitió una alerta roja por un temporal que golpeará el norte argentino. En caso de Salta, las fuertes lluvias llegarán durante la madrugada del viernes 6 de febrero y se prolongarán hasta la tarde del sábado 7. En total se espera un acumulado que alcance los 51 milímetros y una temperatura oscilante entre los 18° y 26°.

Pronóstico del tiempo del SMN.

En la provincia de Salta las condiciones meteorológicas serán similares. Las precipitaciones harán descender la sensación térmica hasta los 18° durante el viernes 6, pero en este caso acumularán 34 milímetros. Las condiciones climáticas recién mejorarán durante el domingo 8, en se esperan hasta 30°.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán el jueves a Buenos Aires para calmar la ola de calor de hasta 36° de la semana. Las precipitaciones afectarán tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano con vientos de hasta 46 kilómetros por hora.

Las localidades afectadas son:

CABA

La Plata

Zárate

San Antonio de Areco

Cañuelas

Las Flores

Ezeiza

Azul

La Costa Atlántica

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: