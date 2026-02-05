El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la inminente llegada de un diluvio con lluvias que acumularán ceca de 60 milímetros. Según la página oficial del SMN, la tormenta se prolongará por 48 horas con vientos inestables de hasta 30 kilómetros por hora e intensa actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico informó que durante el sábado ingresarán nubes negras a la provincia de Jujuy cargadas de lluvias. El temporal generará una fuerte baja en las temperaturas hasta los 18° por las precipitaciones. La tormenta se prolongará durante todo el sábado, en donde caerán cerca de 48 milímetros de agua con vientos sentido norte. Las localidades afectadas de la provincia son las siguientes: El verano en Buenos Aires marcó temperaturas sumamente altas durante el inicio del año. La alta humedad, sumada con temperaturas de hasta 35°, generan un aire pesado. Sin embargo, el SMN informó que las condiciones climáticas cambiarán durante el jueves 5, ya que ingresará un temporal con intensas lluvias que generarán una baja en la sensación térmica hasta los 19°. Los chubascos afectarán a la Ciudad y diversas partes del conurbano bonaerense. Los vientos escalarán hasta los 50 kilómetros por hora y las localidades en alerta son: El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana para la Ciudad: