El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una ola de calor extrema con temperaturas cercanas a los 40°C en varias provincias del norte del país. Además, se prevén tormentas y lluvias intensas, con acumulados de hasta 22 milímetros, acompañadas por vientos inestables. Las provincias del norte enfrentarán este jueves una de las jornadas más calurosas de la semana, con marcas térmicas que rozarán los 40°C. Al calor sofocante se sumará la llegada de un temporal, especialmente fuertes en Salta y Jujuy. En estas provincias las condiciones desmejorarán durante la tarde de este jueves, cuando comenzarán las tormentas que se extenderán hasta el próximo martes por la mañana. En algunos sectores, se esperan chaparrones intensos, actividad eléctrica y períodos de viento inestable. El organismo también difundió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):