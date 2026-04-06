El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un frente de tormentas con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y persistentes, y vientos inestables. El temporal impacta principalmente en la provincia de Santa Fe, aunque también se extiende a zonas cercanas. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una fuerte tormenta que afectará a la provincia de Santa Fe durante este lunes 6 de abril. El mal tiempo comenzó durante la madrugada y se prevé que las tormentas se mantengan intensas a lo largo de toda la jornada, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 25,4 milímetros. Para la mañana del martes se espera una leve mejora de las condiciones, aunque podrían registrarse algunas lluvias aisladas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el resto de la semana continuará con tiempo inestable, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que rondarán los 25 °C. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Según el pronóstico extendido del organismo meteorológico, las lluvias continuarán en la Ciudad de Buenos Aires hasta la noche del martes 7 de abril, jornada en la que también se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. La semana estará atravesada por un marcado descenso de las temperaturas, con una máxima que no superará los 23 °C y una mínima que podría bajar hasta los 13 °C.