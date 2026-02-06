El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un diluvio histórico. Las tormentas se prolongarán por 48 horas con una acumulación de más de 100 milímetros de lluvias e intensas ráfagas de viento que generarán una fuerte baja en las temperaturas. El SMN informó que la provincia de Jujuy se encuentra bajo máxima alerta por la llegada de un fuerte temporal. Las precipitaciones comenzarán durante la tarde del viernes y se espera que la caída de agua alcance los 42 milímetros acumulados con una mínima de 18 grados. El mal clima se prolongará durante todo el sábado, fecha en donde caerá un diluvio con 78 milímetros de agua y ráfagas de viento de hasta 21 kilómetros por hora. La sensación térmica descenderá hasta los 17° y las localidades afectadas serán: Tras las lluvias que azotaron Buenos Aires en la semana, la mañana del viernes se mantiene fresca y agradable. Desde el SMN informaron que las precipitaciones llegarán durante la mañana del lunes y afectarán diversas zonas de la provincia como la Costa Atlántica, Olavarría, San Carlos de Bolívar, Pehuajó, Azul, entre otros. El Servicio Meteorológico dio a conocer el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: