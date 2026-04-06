El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubarrones con alta carga eléctrica y una ciclogénesis que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que se extenderán durante más de 3 días seguidos en todo Buenos Aires. El temporal impactará principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en siete provincias del noreste argentino, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará a siete provincias del centro y noreste argentino. El mal tiempo comenzó a principios del fin de semana, con la formación de tormentas aisladas. Si bien la intensidad varía según la región, las lluvias y tormentas se mantendrán al menos hasta la noche del martes 7 de abril. Según el SMN, los fenómenos estarán acompañados por vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en algunas zonas, y precipitaciones abundantes, con acumulados de hasta 24 milímetros. Por su parte, en Buenos Aires, el pronóstico para los próximos días está marcado por una fuerte inestabilidad debido al avance de una ciclogénesis. De acuerdo al mapa del clima del Servicio Meteorológico, estas son las provincias bajo alerta: La provincia más afectada es Santa Fe, donde se prevén tormentas fuertes hasta la noche del lunes, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 60 km/h.