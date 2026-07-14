Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 14 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.244,56 pesos colombianos.

En el mercado del dólar, la cotización cayó -2.95% en la última semana y acumula un descenso de -15.91% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.26%, superior al 13.23% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar osciló con igual número de alzas y caídas, sin tendencia clara, sin días estables y cerró con un descenso.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Usa bancos o casas de cambio autorizadas; verifica su registro ante la Superfinanciera o la DIAN, consulta la TRM y comisiones y opera por canales oficiales.

Evita cambistas informales y citas en la calle; pide comprobante, verifica billetes y no adelantes dinero fuera de plataformas confiables.