El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de nubes negras que traerá tormentas fuertes, ráfagas de viento de hasta 60 km/h y lluvias intensas que podrían alcanzar los 23 milímetros acumulados. Pese a las altas temperaturas previstas para el comienzo de esta semana, el temporal golpeará a la provincia de Córdoba y se extenderá hacia distintas regiones serranas y del centro. Córdoba comenzó el fin de semana bajo un clima caluroso y con lluvias intensas que se registraron durante el sábado. Si bien el domingo mostró una leve mejora en las condiciones, desde este lunes se espera el ingreso de un nuevo frente de tormentas que traerá lluvias abundantes y fuertes ráfagas de viento. Según informó el organismo, las lluvias se extenderán desde la mañana del lunes hasta la noche del martes 17, con acumulados que podrían alcanzar los 23 milímetros. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 60 km/h. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: El SMN anticipa una semana inestable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: