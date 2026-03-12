El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se esperan lluvias intensas, con vientos inestables, que romperán el bloqueo atmosférico en Buenos Aires. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal a partir del lunes 16 de marzo. Se espera el ingreso de un frente de inestabilidad acompañada de un pico de calor, donde la máxima alcanzará los 33° C y la mínima será de 24° C. Además, se esperan tormentas eléctricas con ráfagas de viento de hasta 43 km/h. Las lluvias continuarán durante el martes 17, con un 50% de probabilidad de tormentas eléctricas, y el miércoles 18, donde la máxima ya descenderá a 26° C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este lunes 16. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico. El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.