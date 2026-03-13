El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta con lluvias y vientos inestables. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincias de Salta. La advertencia incluye sectores del departamento General José de San Martín, la Yunga de Iruya, Yunga de Orán y de Santa Victoria. La lluvia vendrá acompalada de ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, además de precipitaciones que pueden generar complicaciones en áreas urbanas y rurales. Además, el fenomeno se dará tras una seguidilla de tormentas que provocaron inundaciones en la provincia durante toda esta semana. Las lluvias iniciarán este viernes 13 de marzo y se replicarán durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15 de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este lunes 16. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico. El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 19°C.