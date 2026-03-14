El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de tormentas en el país para este domingo 15 de marzo. En este aspecto, el SMN indicó que la alerta meteorológica naranja se encuentra vigente en las provincias de Río Negro y Neuquén. Además, también rige una alerta por vientos en las zonas afectadas. La alerta naranja por tormentas, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica que emitió el Servicio Meteorológico Nacional es para las siguientes regiones: En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en diferentes puntos del país. Las provincias afectadas por este tipo de fenómenos meteorológicos son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Jujuy. En tanto, las zonas afectadas son: Las alertas meteorológicas del SMN se dividen en los colores verde, amarillo, naranja y roja y se utilizan para prevenir a la población por los diferentes fenómenos climáticos. De tal modo, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional tienen las siguientes características: