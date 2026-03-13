En Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de fuertes y severas tormentas para las próximas horas en diferentes puntos del país. Asimismo, la alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas estará acompañada por ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, chaparrones abundantes en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica y caída de granizo. En tanto, el SMN informó que las provincias afectas por este fenómeno meteorológico, el cual está pronosticado para el día sábado 14 de marzo, son Córdoba, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. La alerta meteorológica de nivel amarillo por fuertes tormentas está vigente para las siguientes zonas de las provincias anteriormente mencionadas. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta naranja por fuertes tormentas en las provincias de Río Negro y Chubut para este sábado. Este tipo de fenómenos indican que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“. En tanto, las zonas afectadas son: