Con más de 3 millones de vehículos por año circulando por la Ruta 19, el Gobierno provincial de Córdoba puso en marcha los trabajos para completar los tramos faltantes y convertirla en autopista. Busca así dejar atrás la imagen de “la ruta de la muerte” por sus accidentes frecuentes. El presidente de Caminos de las Sierras,Julio Bañuelos, confirmó a Aires de Santa Fe que la obra, que cuenta con una inversión millonaria y apunta a unir dos ciudades importantes de la provincia, ya tiene fecha de inauguración: febrero de 2027. La obra completará los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional 19 entre Córdoba y San Francisco. La está llevando adelante el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras y ya generó 500 puestos de trabajo, según información oficial. “Fue una decisión del gobernador bajo un convenio que firmó el Gobierno nacional. Llamamos a licitación en octubre del año pasado y hoy las máquinas están trabajando con febrero del año que viene como finalización de la autopista completa. Seguramente iremos inaugurando por tramos”, explicó Bañuelos. Las tareas se ejecutan a lo largo de 62,9 kilómetros, divididos en tres tramos para agilizar su construcción y están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. La Ruta 19 forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país, conectando Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe). Desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia brindaron detalles sobre esta autopista, que ofrecerá mayor seguridad para los conductores: Tendrá múltiples carriles, con una nueva trazaLas calzadas se duplicarán y estarán separadasSe podrá circular a una velocidad máxima de 130 kilómetros por horaAccesos limitados mediante colectorasSe construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para facilitar maniobras de retorno y accesos a Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinalesIncluirán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical. El gobernador Martín Llaryora subrayó que esta autopista cambiará lo que se conocía como “la ruta de la muerte”. La inversión total alcanza los $ 191.166 millones, financiados solo por la provincia. “Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, sostuvo. Bañuelos sostuvo que no solo había tramos inconclusos, sino también sectores ya habilitados que presentaban deterioro por falta de mantenimiento. “Es una ruta que requiere una autopista con todas las demarcaciones necesarias para las familias argentinas”, afirmó. Córdoba CapitalMalvinas ArgentinasMonte CristoRío PrimeroArroyitoSan FranciscoSa PereiraSan Gerónimo del SauceSanto Tomé (ciudad que limita con la capital de Santa Fe). Córdoba también planea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para mejorar la seguridad en la nueva autopista, lo que permitirá detectar incidentes y gestionar el tráfico de manera más eficiente. Con la finalización de la Autopista Nacional 19 se garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco; y se beneficiará el desarrollo productivo de la provincia y el intercambio comercial del Mercosur.