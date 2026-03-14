Santiago del Estero atraviesa un fin de semana crítico bajo alerta naranja por tormentas severas. En apenas 12 horas, la provincia acumuló 87 mm de lluvia, un registro descomunal que disparó los niveles de advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y anticipa un escenario más complejo, con tormentas explosivas, ráfagas fuertes, posible caída de granizo y actividad eléctrica intensa. Según el SMN, este volumen de agua supera el umbral del alerta naranja, que se activa cuando las precipitaciones oscilan entre 40 y 80 mm. El fenómeno podría extenderse a lo largo de este sábado con picos de inestabilidad que elevarían la peligrosidad del temporal. El organismo advierte que este tipo de eventos de la temporada de verano, presentan un riesgo importante por la intensidad de las descargas eléctricas y la posibilidad de inundaciones en áreas urbanas y rurales. El avance de la tormenta impacta principalmente a las siguientes localidades y áreas del interior provincial, donde ya se registran anegamientos y saturación de suelos: Según el SMN, las precipitaciones continuarán de manera intermitente durante toda la jornada del sábado 14 de marzo. Para el domingo 15 se espera una mejora paulatina con disminución de la nubosidad y una baja probabilidad de tormentas. Recién entre lunes y martes podrían estabilizarse las condiciones, aunque se mantendrá la humedad elevada.