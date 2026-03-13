El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta durante todo el fin de semana. Las lluvias serán intensas con hasta 50 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 75 kilómetros por hora. De esta forma, estas fechas de Cuaresma previas a Pascua estarán marcadas por un temporal que se extendería durante 3 días desde el viernes hasta el lunes con un pronóstico extendido de chaparrones y fuertes vendavales. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por la llegada de altas temperaturas en toda la zona norte del país. Además, también se informó eingreso de un temporal en toda la zona del norte que se extenderá en las siguientes provincias: El pronóstico del SMN remarcó que “de sábado a domingo se combinará sobre el centro-este del país el avance de aire húmedo y cálido desde el norte argentino con el desplazamiento de un frente frío proveniente desde la Patagonia“. Los momentos más críticos de la tormenta serán las mañanas del sábado 14 y domingo 15 de marzo. Se prevé que las lluvias persistan en Salta, Jujuy y Tucumán, con acumulados que podrían superar los 50 mm en cortos períodos. Por otro lado, también se esperan fuertes chubascos para la zona del Parque Nacional Lanín en Neuquén donde se emitió una alerta naranja y en Mendoza donde habrá una caída de agua fuerte entre el viernes y el sábado. El sábado, las lluvias avanzarán hacia el sudeste, noroeste y centro de la provincia. Aunque el domingo se espera una leve mejora, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes las tormentas regresarán con intensidad, afectando a toda la provincia y llegando a la Ciudad de Buenos Aires alrededor del mediodía. El martes, el temporal volverá a ganar fuerza, con lluvias más intensas y sostenidas sobre el territorio bonaerense. Si bien gran parte de la provincia registrará lluvias desde el fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a sentirlas con mayor intensidad a comienzos de la próxima semana. El SMN difundió el siguiente pronóstico extendido para CABA: