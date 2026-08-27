El cierre de agosto traerá un cambio en las condiciones meteorológicas de Buenos Aires. Después de varios días dominados por el frío y la estabilidad, el ingreso de mayor humedad e inestabilidad favorecerá el regreso de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían aparecer antes de la tradicional fecha del 30 de agosto, cuando se celebra Santa Rosa de Lima y la cultura popular suele asociar el período con la llegada de fuertes tormentas.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires

El final de la semana comenzará con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado en el AMBA, mientras que el cambio más importante será durante eeste jueves 27 de agosto, cuando aumentará la inestabilidad y podrían registrarse nuevas precipitaciones.

De acuerdo con las previsiones actuales, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde. La temperatura podría ubicarse entre 12 y 19 grados.

No obstante, las tormentas podrían aumentar hacía la tarde, por lo cual se recomienda seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Tormenta de Santa Rosa: por qué podría adelantarse este año

La proximidad de las lluvias con el 30 de agosto vuelve a poner en escena la tradicional Tormenta de Santa Rosa, un fenómeno instalado desde hace décadas en el imaginario popular.

Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, no existe una tormenta que necesariamente deba producirse todos los años en esa fecha exacta. El nombre hace referencia a una tradición vinculada con la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto.

Lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones al AMBA y qué dice el pronóstico del SMN sobre la tormenta de Santa Rosa Shutterstock / Composición Canva

El período cercano al final del invierno sí puede presentar cambios importantes en la circulación atmosférica. El encuentro de diferentes masas de aire, junto con el aumento de la humedad y la inestabilidad, puede favorecer la formación de lluvias y tormentas.

Por eso, que las precipitaciones aparezcan antes del 30 de agosto no significa que la tradición se haya cumplido de manera anticipada en términos científicos, sino que coincide con una época del año en la que suelen producirse estos cambios .

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El clima para el AMBA muestra una transición desde jornadas frías y relativamente estables hacia un escenario con mayor nubosidad e inestabilidad.

El viernes y sábado predominarán las condiciones frías , aunque ya no habrá temperaturas extremadamente bajas. Las mínimas serán de 7°C y las máximas tocarán los 17° y 18°C durante el fin de semana.

Por su parte, no hay pronóstico por precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente nublado en el AMBA.