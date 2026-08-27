El lago más profundo de América Latina está en Argentina.

En la Patagonia argentina existe un lago que guarda bajo sus aguas uno de los grandes secretos geográficos del continente.

Se trata del Lago Viedma, ubicado en Santa Cruz, cuya profundidad alcanza los 900 metros y lo convierte en el más profundo de América.

Pero este récord esconde otra historia: el retroceso del glaciar Viedma, acelerado en los últimos años, permitió descubrir una enorme cavidad que permaneció cubierta por el hielo durante miles de años y que hoy es objeto de estudio científico.

La profundidad del Lago Viedma: el más profundo de América

Cerca de El Chaltén se encuentra el Lago Viedma, un imponente cuerpo de agua rodeado por montañas y grandes masas de hielo.

Su atractivo no se limita al paisaje: debajo de su superficie se encuentra una profundidad extraordinaria que lo convierte en un sitio de enorme interés científico.

El lago alcanza aproximadamente los 900 metros de profundidad, una dimensión que lo ubica como la mayor fosa lacustre de América y entre las más profundas del mundo.

Desde la superficie, esa enorme cavidad resulta imperceptible, pero revela una escala difícil de imaginar en medio de la inmensidad patagónica.

La profundidad del Lago Viedma: el más profundo de América. Wikipedia Liam Quinn.

El retroceso del glaciar Viedma dejó al descubierto una enorme cavidad

Uno de los hallazgos más importantes se produjo en 2022, cuando una expedición científica pudo estudiar una zona que anteriormente permanecía inaccesible.

El retroceso del glaciar Viedma permitió descubrir una gigantesca depresión en el lecho del lago.

Según las investigaciones realizadas por especialistas del CONICET, el IANIGLA, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Chile, la formación tiene casi un kilómetro de profundidad y es resultado de la erosión provocada por el glaciar durante más de un millón de años.

El descubrimiento también puso en evidencia la magnitud de los cambios que atraviesa este ambiente.

Entre 2014 y 2022, el glaciar perdió alrededor de 5,5 kilómetros cuadrados de superficie, dejando expuestas áreas que durante largos períodos estuvieron cubiertas por el hielo.

El retroceso del glaciar Viedma dejó al descubierto una enorme cavidad. Wikipedia Liam Quinn.

Un paisaje único de la Patagonia que también funciona como alerta ambiental

El Lago Viedma representa además un espacio de gran valor para estudiar las transformaciones provocadas por el calentamiento global.

Sus características permiten observar importantes diferencias térmicas entre la superficie y las zonas más profundas: mientras el agua superficial puede alcanzar unos 7 °C, en los sectores profundos la temperatura se acerca a los 0 °C.

La pérdida de hielo registrada en los últimos años también resulta significativa. En un período de apenas ocho años, el glaciar redujo su volumen en una cantidad equivalente a unas siete veces la capacidad del embalse Potrerillos, en Mendoza.

Por eso, el Lago Viedma es mucho más que uno de los grandes paisajes de Santa Cruz. Sus profundidades guardan las huellas de millones de años de actividad glaciar, pero su transformación actual también permite dimensionar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de la Patagonia.