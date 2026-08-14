El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo.

Las condiciones climáticas en Argentina se presentarán con una importante inestabilidad y un frente de tormentas se mantendrá activo durante 48 horas en diferentes zonas del país a partir de este viernes 14 de agosto, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN indicó que las tormentas vendrán acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h , actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y posible caída de granizo.

Las zonas afectadas por la tormenta

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las lluvias afectarán, principalmente, a diversas localidades de la provincia de Misiones, incluida la capital.

En este sentido, cabe resaltar que las localidades que experimentarán este fenómeno de lluvias por dos días serán Posadas, Eldorado y Oberá.

Las precipitaciones podrían ir en aumento en las áreas afectadas. SMN

Alerta máxima por el diluvio

Las tormentas que se darán hasta el sábado 15 de agosto inclusive, y que podrían extenderse hacía más días del fin de semana, traerán consigo fuertes ráfagas de viento capaces de superar los 70 km/h, lluvias abundantes y granizo .

Por tal motivo, es importante tomar todas las precauciones del caso y seguir las instrucciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para evitar mayores complicaciones.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las precipitaciones se darán durante el viernes y el sábado.

El clima en Buenos Aires para el fin de semana

El frío volvió a hacerse sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante los próximos días las condiciones permanecerán inestables.