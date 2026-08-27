Vuelan las compras al exterior: cómo saber si te conviene comprar afuera hoy y qué costos hay que calcular
Las importaciones por courier crecieron 83,9% y están camino a superar en pocos meses todo lo comprado durante 2025. Los especialistas explican por qué una diferencia de precio de 10% o 20% puede desaparecer al sumar impuestos y envío.
El uso de $2 billones en a plazos fijos UVA para financiar créditos hipotecarios permite a los bancos reducir el descalce de plazos, pero ofrece menos rendimiento que los bonos CER y obliga a revisar qué inversiones deberá reasignar el fondo