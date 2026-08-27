Luego de varios días de intenso frío y bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio de tiempo para este jueves 27 de agosto en el AMBA. En concreto, se trata de la llegada de lluvias y tormentas, que muchos meteorólogos asocian con la tradicional tormenta de Santa Rosa.

La respuesta de la meteorología es que no existe un día exacto en el que necesariamente deba producirse este fenómeno, asociado a menudo con el 30 de agosto. El SMN considera como período de referencia los días comprendidos entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Cómo estará el clima este jueves 27 de agosto

La jornada del jueves comenzó con condiciones inestables desde la madrugada, con nubes cargadas de lluvias. Las principales precipitaciones se concentraron en horas de la madrugada para dar paso a un mediodía nublado y con alta humedad.

Detalle del tiempo para el jueves 27:

Tarde: máxima de 18°C, cielo inestable y 40% de probabilidad de chaparrones.

Noche: 14°C, cielo mayormente nublado y apenas 10% de probabilidad de precipitaciones.

Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo llega a la Argentina (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pronóstico extendido: ¿Cómo sigue el clima en el AMBA?

Tras el paso de las lluvias, el tiempo se mantendrá estable y con temperaturas levemente más altas. Para el viernes 28 se espera una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, con vientos del sudeste y cielo algo nublado.

Durante el fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 17°C. El sábado 29 el cielo estará parcialmente nublado y con vientos del este, mientras que el domingo 30, día de Santa Rosa de Lima, la mínima será de 10°C. Para el lunes 31, se prevé una máxima de 18°C con rotación de vientos del norte hacia el sudeste.

Temperaturas proyectadas para los próximos días:

Viernes 28: Mínima 10°C / Máxima 17°C.

Sábado 29: Mínima 8°C / Máxima 17°C.

Domingo 30: Mínima 10°C / Máxima 17°C.

Lunes 31: Mínima 11°C / Máxima 18°C.

¿Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026?

De esta forma, los pronósticos actuales muestran que el tramo comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto será especialmente observado por la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del país.

Sin embargo, los especialistas remarcan que no se puede hablar de una fecha fija. Una tormenta que ocurra algunos días antes o después del 30 de agosto también suele ser considerada popularmente como la de Santa Rosa.

¿Qué explica la meteorología sobre este fenómeno?

Desde el punto de vista meteorológico, no existe una tormenta obligatoria cada 30 de agosto. Lo que sucede es que, en este período, aumenta el choque entre masas de aire cálido y húmedo del norte con frentes fríos del sur. Este contraste genera las condiciones propicias para lluvias intensas, que popularmente reciben el nombre de Tormenta de Santa Rosa.

La tradición se remonta al año 1615, basada en la leyenda de Rosa de Lima. Según el relato popular, sus rezos provocaron una fuerte tormenta que impidió un ataque de piratas holandeses a la ciudad. Aunque científicamente el fenómeno puede adelantarse o retrasarse, la creencia asocia cualquier lluvia intensa cercana a esa fecha con la festividad religiosa.