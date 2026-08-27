Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0287 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

1° 0287 11° 1391 2° 7967 12° 8701 3° 9404 13° 9360 4° 4895 14° 3831 5° 3706 15° 0934 6° 4144 16° 3841 7° 8787 17° 6469 8° 6419 18° 6832 9° 2550 19° 2861 10° 1795 20° 3804

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar estrés y pequeñas molestias que te drenan la energía.

También indica sensación de invasión y la necesidad de “limpiar” relaciones o pensamientos tóxicos.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.