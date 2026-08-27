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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 27 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0287 - Piojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 27 de agosto

 1°0287 11°1391
 7967  12°8701
 3°9404 13°9360 
 4895  14°3831 
 3706  15°0934 
 6°4144  16°3841
 8787  17°6469 
 6419  18°6832 
 2550  19°2861 
 10°1795 20°3804 

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele reflejar estrés y pequeñas molestias que te drenan la energía.

También indica sensación de invasión y la necesidad de “limpiar” relaciones o pensamientos tóxicos.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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