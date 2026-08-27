Los últimos días de agosto llegan con un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. Según las previsiones para este jueves 27 de agosto y los próximos días, un sistema de inestabilidad avanza sobre el centro del país y puede provocar lluvias y tormentas.

En algunas zonas se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento, mientras que la acumulación de agua podría generar anegamientos temporarios.

Tormentas, granizo y fuertes ráfagas: las zonas bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por un período de tiempo severo que afectará principalmente a sectores del centro del país. En Córdoba, la situación podría incluir tormentas de intensidad fuerte, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Alerta por tormentas: Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos enfrentan lluvias intensas, posible granizo y fuertes ráfagas de viento.

Buenos Aires y Entre Ríos: cómo seguirá el tiempo durante las próximas horas

En Buenos Aires, el jueves 27 comenzó con lluvias e inestabilidad, principalmente durante las primeras horas del día. En el AMBA, el SMN anticipa una mejora gradual hacia la noche, aunque el cielo continuará con abundante nubosidad.

En Entre Ríos, en tanto, el escenario se mantiene más inestable y el temporal podría dejar tormentas durante un período más prolongado. Las previsiones difundidas para la región anticipan lluvias, posible granizo y ráfagas de viento, por lo que las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos oficiales.

Cuándo mejorará el clima y qué se espera para los próximos días

Luego del período de inestabilidad, las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva en parte de Buenos Aires. El viernes 28 de agosto se espera un cambio de escenario, con menos probabilidades de precipitaciones y temperaturas que podrían ascender hacia el fin de semana.

Sin embargo, el panorama será variable en el resto del país. Mientras algunas zonas del centro dejarán atrás las tormentas, otras regiones podrían continuar con lluvias e inestabilidad.

Por este motivo, ante la posibilidad de nuevos eventos intensos, se recomienda consultar las actualizaciones y alertas oficiales del SMN.