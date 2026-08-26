Se acerca una fuerte tormenta para el jueves 27 de agosto: alerta por tormenta eléctrica acompañada de diluvios en San Luis

La provincia de San Luis se prepara para afrontar una jornada de severa inestabilidad atmosférica programada para este jueves 27 de agosto.

Los últimos informes del tiempo confirman el avance de un frente de tormentas que afectará principalmente a la capital puntana y zonas aledañas , con un pronóstico que prevé precipitaciones de variada intensidad y un importante despliegue de actividad eléctrica desde las primeras horas del día.

Este fenómeno meteorológico estará acompañado por un marcado descenso en las marcas térmicas, con valores mínimos que rondarán los 9°C y una máxima que no superará los 17°C.

Las autoridades locales recomiendan a la población extremar los cuidados en la vía pública ante la posibilidad de anegamientos temporales y visibilidad reducida en accesos viales.

La evolución del temporal y ráfagas de viento durante la jornada

Las precipitaciones más intensas y la mayor probabilidad de tormentas eléctricas se concentrarán durante la mañana y parte de la tarde del jueves, alcanzando picos de hasta el 70% de probabilidad de lluvias copiosas.

El sistema inestable estará impulsado por vientos sostenidos del sector este y sudeste , cuyas ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora , incrementando el riesgo de caída de ramas y afectaciones en servicios esenciales.

Hacia las últimas horas de la noche, si bien la probabilidad de precipitaciones registrará una leve disminución, las condiciones de inestabilidad se mantendrán presentes con lloviznas persistentes.

El viento continuará soplando de manera constante, manteniendo el ambiente frío y húmedo en toda la región afectada.

El pronóstico para el fin de semana y las recomendaciones oficiales

Para la jornada del viernes 28 se espera una mejora temporaria durante la mañana, con la aparición del sol y un ascenso de la temperatura máxima hasta los 20°C .

Sin embargo, la calma será breve, ya que hacia la tarde y noche volverán a registrarse probabilidades de lluvias aisladas, acompañadas por una rotación en la dirección de los vientos hacia el sector sudoeste.

El panorama de inestabilidad se extenderá inclusive durante el sábado 29 , manteniendo cielos mayormente cubiertos y precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día.

Se acerca una fuerte tormenta para el jueves 27 de agosto: alerta por tormenta eléctrica acompañada de diluvios en San Luis Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ante este escenario prolongado de mal tiempo, Defensa Civil sugiere evitar la circulación innecesaria durante los momentos de lluvia más intensa, no sacar la basura para prevenir la obstrucción de desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El panorama meteorológico en las provincias vecinas

El frente de inestabilidad que afectará a San Luis se extenderá también hacia el resto de la región cuyana y zonas de Córdoba durante el jueves 27 .

En Mendoza, se prevé una jornada predominantemente gris y fría, con marcas térmicas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima, acompañada por lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la noche.

Por su parte, en San Juan se esperan precipitaciones aisladas hacia la mañana y la tarde, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en las primeras horas del día y una máxima cercana a los 18°C.

Hacia el este, el mapa de alertas refleja que amplias zonas del oeste y sur cordobés registrarán nubosidad variable con presencia de lluvias y tormentas dispersas durante el transcurso de la jornada.

En La Rioja y el extremo norte cuyano, aunque predominará la cobertura nubosa con vientos intensos, las probabilidades de precipitaciones copiosas serán sensiblemente menores en comparación con el núcleo de tormentas que afectará al centro del país.