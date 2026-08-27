Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan por el regreso de las lluvias a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

En concreto, el pronóstico anticipa una jornada marcada por la intensa caída de agua que se podría prolongar hasta por 48 horas.

Regresan las lluvias: cómo estará el clima en Santa Fe y Entre Ríos el jueves 27 y viernes 28 de agosto

Fuertes tormentas se instalarán en ambas provincias durante la madrugada del jueves 27 de agosto, en una jornada con mínimas de 15° y máximas de 21°. Se esperan vientos fuertes a lo largo de toda la jornada, intensa actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo. De acuerdo con las estimaciones, estas condiciones se mantendrán también el viernes 28 de agosto.

Las localidades bajo alerta son las siguientes:

Santa Fe: Sauce Viejo, Rafaela, Sastre, El Trébol y Las Rosas.

Entre Ríos: Paraná, Victoria, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay

El SMN anticipó lluvias, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento en Santa Fe y Entre Ríos durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto. ChatGPT

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN prevé el regreso de las lluvias a Buenos Aires durante la jornada del jueves 27 de agosto. Las precipitaciones afectarán principalmente al Área Metropolitana y algunas localidades del interior.