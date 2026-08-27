El mapa oficial de peligro de incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) encendió una señal de máxima atención para distintos sectores de la Patagonia argentina. Para este jueves 27 de agosto, aparecen áreas de Río Negro y Chubut bajo la categoría de peligro extremo, la más alta de la escala.

En este sentido, el foco principal está puesto sobre dos provincias patagónicas que atraviesan un escenario especialmente sensible frente a la propagación de incendios forestales.

Por su parte, el mapa fue elaborado con información meteorológica utilizada para evaluar las condiciones que pueden favorecer el inicio y propagación del fuego .

Qué zonas de Río Negro y Chubut aparecen en rojo

En Río Negro, el mapa muestra sectores con peligro extremo principalmente hacia el sur de la provincia, en continuidad con el área patagónica que presenta las condiciones más críticas.

Mapa del SMN Captura SMN

En Chubut, la señal roja se extiende sobre una parte importante del territorio provincial, especialmente en sectores del centro y sur . Hacia otras zonas de la Patagonia el nivel disminuye y aparecen áreas con peligro muy alto, alto o moderado.

La clasificación debe interpretarse como un indicador de las condiciones que pueden favorecer la propagación y la dificultad de controlar un incendio, y no como una confirmación de que exista un incendio activo en cada zona marcada.

Qué significa el peligro extremo de incendios

La categoría “extremo” representa el nivel más elevado de la escala utilizada en el mapa. El índice considera diferentes variables, entre ellas las condiciones meteorológicas, la vegetación y la topografía, para estimar el comportamiento potencial del fuego .

Imagen ilustrativa Shutterstock

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego utiliza estos parámetros para anticipar situaciones críticas y colaborar con las tareas de prevención y manejo de incendios en Argentina , tanto para la conservación natural como para el cuidado de los habitantes.

La Patagonia permanece bajo especial atención

El escenario adquiere relevancia porque Río Negro y Chubut forman parte de la Regional Patagonia del sistema nacional de manejo del fuego, junto con Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Además, el Gobierno nacional declaró en enero de 2026 la emergencia en Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa por un año, debido a los incendios que se produjeron durante el verano y que afectaron a diversas zonas de las provincias mencionadas.