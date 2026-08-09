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El invierno todavía no da tregua en la Argentina. Las bajas temperaturas, las heladas y las nevadas volverán a marcar el comienzo de la semana, con condiciones especialmente intensas en la Patagonia y sectores de Cuyo.

Este domingo 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por frío extremo en 12 provincias, mientras continúan las nevadas en zonas cordilleranas y se registran ráfagas que superan los 100 km/h en distintos sectores de la cordillera.

Frío extremo y mínimas de hasta -15 °C

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada comenzó con temperaturas mínimas unas décimas por debajo de 0°C y heladas generalizadas en sectores suburbanos. En las zonas costeras y áreas más urbanizadas, los registros se ubicaron entre 4 y 6°C, mientras que la máxima no superará los 13°C.

La situación más extrema se concentra en la Patagonia. Este domingo, las mínimas estuvieron entre -10°C en el oeste de Santa Cruz y 1°C en el este de esa provincia, pero durante este lunes el frío se intensificará: en el centro y oeste de Santa Cruz y Chubut, los termómetros podrían llegar hasta -15°C.

Estas condiciones están asociadas a un intenso anticiclón ubicado frente a las costas del sur de Chile, que favorece el ingreso de aire muy frío sobre la región. El panorama comenzará a mejorar cuando el viento rote al oeste durante el inicio de la semana, aunque el repunte térmico más marcado en el sur llegará recién el miércoles.

Cómo seguirá el tiempo en el centro del país

En Cuyo y la región Pampeana, las heladas serán generalizadas hasta el martes, con mínimas de entre 0 y -7°C y temperaturas máximas que apenas alcanzarán entre 8 y 12°C.

El lunes será la mañana más fría en el AMBA, con mínimas previstas de entre 1 y 3°C y máximas cercanas a los 12°C. En tanto, las nevadas continuarán en el centro y sur de Mendoza, aunque con una disminución tanto en su cobertura como en su intensidad.

A partir del martes comenzará una recuperación lenta de las temperaturas, que será algo más rápida en Cuyo que en la Pampa húmeda. Allí, la circulación de origen oceánico retrasará el ascenso de los registros térmicos.

Nevadas y lluvias: qué zonas estarán afectadas

El miércoles aumentará la probabilidad de lluvias débiles hacia la segunda mitad del día en el norte de la región pampeana. El viento del este también anticipará el ingreso de mayor humedad sobre el centro del país durante el resto de la semana, aunque no se esperan lluvias hasta el viernes.

En el NEA y el NOA, el frío tendrá una intensidad menor. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes tendrán mínimas de entre 3 y 8°C y máximas de 14 a 19°C. En Salta y Tucumán, las mañanas más frescas llegarán entre martes y miércoles, antes de una nueva mejora.

Por otro lado, Cuyo mantiene una alerta por nevadas en la cordillera sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén. Allí se esperan acumulados de entre 15 y 25 centímetros, que podrían complicar el tránsito en los pasos de alta montaña y afectar el movimiento de cargas hacia Chile.

Qué se espera para el próximo fin de semana

De cara al sábado 15 y domingo 16 de agosto, los modelos anticipan una recuperación térmica más firme en el norte del país, aunque en la Patagonia continuará el riesgo de heladas.

También persistirá la posibilidad de heladas agronómicas en zonas rurales de la región central y Cuyo, un factor a tener en cuenta para los cultivos sensibles a las bajas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos prevén que durante el próximo fin de semana podría registrarse un nuevo evento de lluvias de leve intensidad, que en la provincia de Buenos Aires tendría lugar hacia el domingo.