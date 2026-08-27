La Autopista 19 es una de las más importantes de Córdoba.

La obra que busca transformar uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Córdoba continúa avanzando y ya alcanzó el 30% de ejecución.

Se trata de la construcción de la Autopista Ruta 19, un proyecto estratégico que permitirá mejorar la conexión entre Córdoba y San Francisco.

Los trabajos son ejecutados por Caminos de las Sierras y se desarrollan sobre una extensión de 62,9 kilómetros. La nueva infraestructura apunta a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y fortalecer una ruta clave para la actividad productiva y comercial de la región.

Autopista Ruta 19: qué localidades atraviesa la megaobra

El proyecto contempla una autopista de dos carriles por sentido de circulación, además de colectoras, distribuidores y control total de accesos. La infraestructura permitirá generar una conexión más fluida y segura entre distintas localidades del este cordobés y la ciudad de San Francisco.

La nueva autopista conectará dos puntos clave. Gobierno de Córdoba

Uno de los sectores que presenta mayor nivel de avance es el tramo ubicado entre Santiago Temple y Arroyito. En esa zona ya fue terminado el puente de acceso a Los Chañaritos y actualmente se trabaja en la pavimentación de los 3,3 kilómetros que permitirán conectar la localidad con la autopista.

A su vez, avanza la pavimentación de casi 12 kilómetros entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito. Próximamente comenzará el montaje de las vigas en ese distribuidor y también en el puente que atravesará el río Xanaes.

Cómo avanzan las obras entre Córdoba y San Francisco

Los trabajos también avanzan en diferentes puntos del corredor. Entre el puente sobre el río Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito, se realizan tareas de movimiento de suelo y colocación del paquete granular correspondiente a las nuevas calzadas.

Los trabajos continúan en diferentes zonas de la nueva autopista. Gobierno de Córdoba

En el tramo entre Cañada Jeanmaire y San Francisco, las tareas comprenden movimiento de suelo, colocación del paquete estructural y pavimentación de ocho kilómetros, desde el comienzo del sector hasta Colonia Marina.

También se encuentran en ejecución los desvíos de acceso a Devoto y Colonia Marina, donde actualmente avanza el hormigonado de las estructuras.

Una ruta estratégica para Córdoba y el Mercosur

La transformación de la Ruta 19 en autopista busca generar un corredor vial más seguro y eficiente para quienes circulan entre Córdoba y San Francisco, pero también tiene un fuerte impacto sobre la actividad económica de la región.

La nueva infraestructura apunta a mejorar la conectividad provincial, facilitar el traslado de personas y mercaderías y fortalecer el intercambio comercial vinculado al Mercosur.

Más avances en el proyecto

En paralelo, el proyecto incluye la construcción de retornos, la reubicación y subterranización de líneas de alta y media tensión que se encuentran sobre la traza y nuevos trabajos de movimiento de suelo y ejecución del paquete estructural entre Devoto y el ingreso a San Francisco.

Con un 30% de avance, la Autopista Ruta 19 se encamina a convertirse en una de las obras viales más importantes para el desarrollo productivo nacional en un punto clave del país.