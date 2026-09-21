En pleno Microcentro porteño, sobre la peatonal Suipacha, existe un tesoro arquitectónico que transporta a sus visitantes a la época de esplendor de la Belle Époque europea.

Confitería La Ideal, conocida como uno de los Bares Notables más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, combina más de un siglo de historia con una estética imperial que llama la atención tanto a los vecinos como a turistas de todo el mundo.

Un viaje a la Belle Époque en el corazón del Microcentro

Inaugurada en 1912 por el comerciante español Manuel Rosendo Fernández, La Ideal fue concebida bajo los más altos estándares del diseño francés de principios del siglo 20.

Sus salones destacan por la presencia de mármoles de Carrara, arañas de bronce traídas de Europa, candelabros, columnas labradas y carpintería de cedro con detalles en pan de oro, creando una atmósfera de elegancia atemporal que evoca a los grandes cafés parisinos de la época.

La deslumbrante cúpula de vitral que domina el salón principal

El gran sello distintivo del establecimiento se encuentra en su planta alta, donde se ve una magnífica cúpula con un vitral de origen artesanal que filtra la luz natural y baña de colores el espacio central.

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Esta obra de arte vidriada, cuidadosamente conservada en su estructura original, se convirtió en la mayor atracción visual del lugar y en el motivo por el cual miles de clientes fotografían el techo antes de sentarse a disfrutar del servicio.

El escenario elegido por el cine internacional

Por su impronta cinematográfica y su valor patrimonial, La Ideal fue elegida como ubicación para destacadas producciones audiovisuales locales e internacionales.

Entre ellas sobresale la película Evita (1996), dirigida por el cineasta británico Alan Parker y protagonizada por la cantante Madonna , donde varios de los salones del salón principal sirvieron como set de filmación.

Asimismo, fue el marco natural del film La lección de tango (1997) de Sally Potter, reafirmando su histórico lazo con la cultura del tango porteño.

La minuciosa puesta en valor que le devolvió su brillo original

Tras haber permanecido cerrada durante varios años, la confitería reabrió sus puertas luego de un complejo y ambicioso proceso de restauración integral a cargo de maestros artesanos y especialistas en patrimonio.

La intervención incluyó la puesta en valor de los estucos, la ebanistería, los bronces pulidos a mano y la reconstrucción técnica de la cúpula de vitral, logrando adaptar el edificio a las exigencias operativas modernas sin perder un solo rasgo de su identidad histórica.

La empesa partició en varias producciones de cine históricas. Laideal.ar

Una propuesta gastronómica entre la tradición y la alta pastelería

La oferta culinaria de La Ideal rinde homenaje a los clásicos de la confitería porteña incorporando técnicas contemporáneas de alta pastelería.

En sus vitrinas destacan medialunas artesanales, sándwiches de miga preparados según la receta tradicional, macarons, milhojas de dulce de leche y una variada carta de tés en hebras y café de especialidad, consolidando una experiencia gastronómica completa para desayunos, almuerzos y la hora de la merienda.