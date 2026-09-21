Es un hecho que las billeteras virtuales se establecieron como una alternativa para quienes buscan hacer rendir sus pesos sin dejar el dinero inmovilizado. Sus cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre los saldos depositados y, en los últimos días, varias plataformas actualizaron los rendimientos que ofrecen, entre ellas Mercado Pago, Personal Pay y Naranja X.

Aunque no se trata de instrumentos de inversión complejos, algunas billeteras llegaron a ofrecer tasas superiores a las de los plazos fijos tradicionales. En la actualidad, los depósitos bancarios a plazo fijo pagan una tasa nominal anual (TNA) de entre 16% y 23,5%, según el banco. En el Banco Nación, por ejemplo, la tasa vigente se ubica en 18,75%.

En un relevamiento difundido este fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo listó los rendimientos ofrecidos por las principales billeteras virtuales, tomando como referencia las tasas registradas durante la semana anterior.

Sin variaciones importantes respecto del relevamiento anterior, la mayoría de las billeteras ofrecen tasas iguales o superior al 19%, con varias alrededor del 20% y una que llega al 22%.

Sin embargo, se hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Qué rendimiento tienen las billeteras virtuales Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo señala los rendimientos que brindaron las billeteras virtuales la semana pasada:

“ Banco Bica volvió a liderar con un rendimiento del 22% , manteniéndose por encima del resto de las alternativas. Cocos Pay y Lemon Cash también se destacaron, con rendimientos superiores al 20%”, señaló Trascendo.

También se destacaron Carrefour Banco (20%) y Fiwind (20%), según señaló Trascendo. Asimismo, con 19,71% se ubicaron Cencopay , Banco Supervielle y Claro Pay .

En tanto, Personal Pay y Ualá (FCI) pagaron 19,35%, Naranja X ofreció 19% y Mercado Pago rindió 18,98%, según Trascendo.

Todas las billeteras indicadas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según indica Trascendo.

En el gráfico de arriba es posible apreciar que muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Eso se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.