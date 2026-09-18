El RIGI se abre a un sector inédito de la industria: la señal de Caputo para la inversión en “fierros”

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a respaldar públicamente las “Rondas de Negocios RIGI” para conectar proveedores locales con los grandes proyectos de inversión que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.

“ Las grandes inversiones pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino ”, afirmó la entidad en su cuenta de X.

El pronunciamiento llegó un día después de que el ministro de Economía anunciara la primera de una serie de encuentros destinados a acercar empresas locales a los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en momentos en que distintas cámaras empresarias venían reclamando una mayor participación de la industria nacional en esas iniciativas.

La UIA se reunirá la semana próxima con el secretario de coordinación productiva Pablo Lavigne y la subecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos para seguir trabajando en el tema.

El anuncio

“El objetivo de estas Rondas es el de conectar los proyectos RIGI de minería, industria e infraestructura con lo proveedores nacionales, para que tengan conocimiento del cronograma de inversiones y generación de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas proveedoras de bienes o servicios”, explicó Caputo a través de redes sociales.

La primera ronda tendrá lugar el 29 de octubre en Rosario con casi 30 compañías.

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En ese marco, planteó que las inversiones del RIGI “ya están impactando en todo el país, el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores”.

Como anticipó El Cronista, en los próximos días el Gobierno buscará aprobar el primer RIGI para el sector automotor, una inversión de u$s 1300 millones de Toyota para fabricar la camioneta Hilux híbrida.

La industria local, que sigue con indicadores a la baja -como el uso de sólo el 58% de su capacidad instalada- viene reclamando que se incluya a los fabricantes locales en los proyectos.

El anuncio de Caputo se conoció después de la publicación del dato de caída de PBI de 0,6% en el segundo trimestre, en su medición sin estacionalidad. En ese indicador, el INDEC muestra también que la incidencia de la industria en la actividad cayó 0,3 puntos. El sector manufacturero acumula una caída en los primeros 6 meses de 2026 de 1,9%.

Cadenas de valor

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, destacó en reiteradas oportunidades que se debe lograr consolidar cadenas de valor locales y generar consensos de largo plazo alrededor de actividades como la minería.

En ese sector, por ejemplo, un reciente informe presentado por la UIA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), relevó capacidades industriales existentes en el país y detectó oferta local en 73 de los 91 rubros analizados. Allí aparecen empresas vinculadas a metalmecánica, construcción, químicos industriales, ingeniería, servicios de mantenimiento, geosintéticos, válvulas, bombas, estructuras metálicas y logística .

También la Unión industrial bonaerense, UIPBA , puso en marcha un plan que apunta a detectar qué necesitan esos sectores a través de encuentros con las compañías.

“No es lo mismo operar donde no hay industria. En el mundo se está dando el proceso de nearshoring para bajar costos y riesgos”. Es más que la diferencia entre un tornillo de acá o uno de afuera, se tratar de acortar tiempos y ganar seguridad”, explicó Irini Wentinck, prosecretaria de UIPBA y la encargada de la rama energética de la entidad.

El reclamo está difundido en todas las provincias. Desde la Unión Industrial de Entre Ríos, su titular Celeste Valenti, señaló que sin industria no existe un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo, abogó por un entorno donde invertir, producir y generar empleo siga siendo posible. “No podemos pedirle a una industria que compita con el mundo si primero tiene que competir contra sus propios costos estructurales”, dijo Valenti.