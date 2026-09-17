Argentina tiene el mejor restaurante de lujo del mundo.

Argentina volvió a quedar en lo más alto de la gastronomía internacional gracias a una reconocida propuesta de Buenos Aires. El establecimiento fue distinguido por TripAdvisor en una de sus categorías más importantes, a partir de las opiniones y experiencias compartidas por viajeros de todo el mundo.

El premio destaca especialmente a los lugares que lograron reunir una gran cantidad de comentarios positivos durante el último año y que se destacaron dentro de una comunidad de millones de establecimientos.

Cuál es el restaurante argentino elegido como el mejor del mundo

Fogón Asado, ubicado en Palermo, obtuvo el primer puesto mundial en la categoría Fine Dining de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de TripAdvisor.

El proyecto porteño consiguió así mantenerse en lo más alto de la plataforma por segundo año consecutivo. La propuesta gira alrededor del clásico asado argentino, pero incorpora una experiencia gastronómica diferente, con un menú degustación de nueve pasos, vinos nacionales y una cocina abierta frente a los comensales.

La experiencia se desarrolla alrededor de una gran barra que rodea la parrilla central, lo que permite a los visitantes observar en primera persona el trabajo de los asadores.

Entre los platos se encuentran clásicos como la provoleta, el ribeye y la tira de asado, elaborados con ingredientes de estación y acompañados por distintas opciones de maridaje.

Fogón Asado, un restaurante argentino reconocido a nivel internacional

El proyecto nació en 2018, cuando Alex Pels y Danielle Jenster se asociaron con el chef argentino Sebastián Cardamoni para crear una experiencia destinada especialmente a viajeros que buscaban conocer el asado, los vinos y otros sabores tradicionales del país.

Actualmente cuenta con dos sedes en Palermo y también acumula otros reconocimientos internacionales.

En 2023 fue incluido entre los recomendados de la Guía Michelin en su primera edición argentina, una distinción que volvió a recibir en las dos ediciones siguientes. Además, actualmente ocupa el puesto 22° del listado World’s 101 Best Steak Restaurants.

El establecimiento también fue reconocido como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que su formato de Chef’s Counter permite a los visitantes observar el trabajo de los asadores durante toda la experiencia gastronómica.

Fogón Asado, Palermo. Fogón Asado.

Qué son los Travelers’ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor

Los Travelers’ Choice Awards Best of the Best reconocen a los establecimientos que reciben una gran cantidad de opiniones excepcionales de los usuarios de TripAdvisor durante un período de 12 meses.

Según la plataforma, de los aproximadamente 8 millones de perfiles activos, menos del 1% consigue alcanzar esta distinción, que representa uno de los reconocimientos más destacados otorgados a partir de las experiencias de los propios viajeros.

Qué otros dos restaurantes argentinos quedaron en el Top 10

Además de Fogón Asado, otros dos establecimientos argentinos lograron ingresar al Top 10 mundial de la categoría Fine Dining.

Abrasado

El restaurante Abrasado, ubicado en Guaymallén, Mendoza, también consiguió un lugar entre los mejores del mundo.

La propuesta se caracteriza por su oferta gastronómica y por una amplia selección de carnes. Entre las recomendaciones destacadas por los usuarios aparece el bife añejado en seco, uno de los platos que más elogios recibió.

El Mercado

El tercer representante argentino del Top 10 es El Mercado, ubicado dentro del hotel Faena, en Puerto Madero.

El establecimiento combina una propuesta gastronómica con una ambientación característica, música y un espacio pensado para disfrutar de la cena con distintas alternativas de platos y vinos.