El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este lunes su intención de competir por la presidencia en 2027 y aseguró que su espacio trabaja para enfrentar electoralmente al Gobierno de Javier Milei. La definición llegó después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado el sábado en Avellaneda, donde el mandatario mostró la estructura nacional que viene construyendo.

En una entrevista con El Destape Radio, Kicillof sostuvo que el objetivo es construir una propuesta que exceda al peronismo y pueda incorporar a distintos sectores. “Estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores, mucho más amplia”, afirmó.

Kicillof cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Milei

Durante la entrevista radial, el gobernador bonaerense cuestionó las políticas económicas y productivas de la administración nacional. Según su interpretación, las medidas pueden generar determinados efectos en el corto plazo, pero también producir transformaciones de mayor alcance en la estructura productiva y en la forma en que la Argentina se relaciona con otros países.

Entre los conceptos que mencionó estuvieron la “primarización” y la “precarización”, además de las condiciones de inserción internacional. Kicillof sostuvo que estos aspectos forman parte de debates que se desarrollan en distintos países y contrastó esas discusiones con el rumbo que atribuye al Gobierno nacional. “Lo que está haciendo Milei es lo peor que se puede hacer”, afirmó.

El acto de Avellaneda, el punto de partida para el armado de Kicillof

La definición electoral se produjo después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro, realizado el pasado sábado 19 de septiembre en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en Avellaneda. El encuentro reunió a dirigentes y militantes de distintas provincias y, según lo informado por el espacio, convocó a más de 30.000 personas.

Durante el cierre, Kicillof llamó a construir una alternativa nacional y pronunció la frase “cuenten conmigo” frente a los pedidos de parte del público para que explicitara su intención de competir en 2027. También planteó que esa construcción debía extenderse más allá de la provincia de Buenos Aires y recorrer distintas regiones del país.

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