Es Oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, multarán las licencias de conducir de quienes manejen con vidrios polarizados de esta manera.

Polarizar los vidrios del auto es una de las faltas que es multada y genera la quita de puntos en el scoring de las licencias de los conductores.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que cada licencia de conducir emitida cuenta con un puntaje de 20 puntos y, conforme se cometan infracciones, se reducen.

Cuando se llega a cero puntos se activa una de las consecuencias más severas que es la inhabilitación de la licencia de conducir.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre los vidrios polarizados?

El artículo 18 de la normativa vigente señala que modificar las características de seguridad de un vehículo es una falta que puede ser sancionada.

El documento exige que los vidrios de los parabrisas no pueden tener una transmitancia lumínica menor al 75% y del 70% en caso de los vidrios laterales y lunet a.

Esta infracción es multada con entre 100 y 300 U.F al mismo tiempo que se restarán 4 puntos de la licencia, siempre y cuando quede firme la sentencia.

Si bien son 4 puntos, puede generar una complicación mayor para quienes hayan acumulado infracciones y ya se les haya restado puntos en el sistema de scoring.

Es Oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, multarán las licencias de conducir de quienes manejen con vidrios polarizados de esta manera. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué casos pueden inhabilitar la licencia de conducir?

La Ley de Tránsito señala que la inhabilitación se produce cuando llega a cero puntos.

El sistema de scoring otorga 20 puntos a cada conductor los cuales se descuentan de forma progresiva según quedan firmes las sanciones.

De esta manera, tener vidrios polarizados que superen el porcentaje permitido no contempla automáticamente la inhabilitación de la licencia.

La suspensión del registro se producirá cuando se acumulen infracciones y pérdida de puntos.

Es Oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, multarán las licencias de conducir de quienes manejen con vidrios polarizados de esta manera. Generado con Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Por cuánto tiempo inhabilitan una licencia si llega a 0 puntos?

Cuando el conductor pierde la totalidad de los puntos se activa la sanción más severa que es la suspensión de la licencia.

La primera vez que el conductor quede en cero puntos se suspenderá el permiso por 60 días. La segunda vez, la sanción será por 120 días. En una tercera oportunidad, alcanzará los 180 días e irá en incremento.

¿Qué pasa cuando se acumulan infracciones de tránsito?

El sistema de scoring busca sancionar a los conductores que reiteren conductas de riesgo.

Cada infracción, además de la multa, contempla una quita de puntos de la licencia.

De esta manera, tener los vidrios polarizados de forma inadecuada no genera por sí mismo una suspensión, pero puede complicar a quienes acumulen varias pérdidas de puntos consecutivas.

La normativa vigente señala que se podrá restar hasta un máximo de 15 puntos por faltas en simultáneo.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia?

Así como la Ley Nacional de Tránsito establece el descuento de puntos por infracciones, también indica que pueden ser recuperados en los siguientes casos: